Житель Ростовской области хотел получить кредит по украденному паспорту
Житель Ростовской области придумал схему, как обогатиться за чужой счет. Инцидент произошел в городе Гуково. В местную полицию обратился мужчина,который рассказал, что из его автомобиля пропали документы.
По горячим следам стражам порядка удалось задержать злоумышленника. Как сообщили в главном Управлении МВД России по региону, подозреваемым оказался 40-летний мужчина. Тот рассказал, что увидел в машине сумку. На его удачу авто было не запертым. В итоге, обнаружив документы, тот решил получить по ним кредит. Однако сделать этого не успел. На его след вышли полицейские.
Теперь в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия». Решения суда горе-коммерсант будет дожидаться под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU