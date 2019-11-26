2019-11-26T15:59:27+03:00
Общество

Житель Ростовской области хотел получить кредит по украденному паспорту

Документы он стащил из машины
Ольга ГОПАЛО
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Житель Ростовской области придумал схему, как обогатиться за чужой счет.Житель Ростовской области придумал схему, как обогатиться за чужой счет.Фото: Николай КРИВИЧ
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Житель Ростовской области придумал схему, как обогатиться за чужой счет. Инцидент произошел в городе Гуково. В местную полицию обратился мужчина,который рассказал, что из его автомобиля пропали документы.

По горячим следам стражам порядка удалось задержать злоумышленника. Как сообщили в главном Управлении МВД России по региону, подозреваемым оказался 40-летний мужчина. Тот рассказал, что увидел в машине сумку. На его удачу авто было не запертым. В итоге, обнаружив документы, тот решил получить по ним кредит. Однако сделать этого не успел. На его след вышли полицейские.

Теперь в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия». Решения суда горе-коммерсант будет дожидаться под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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