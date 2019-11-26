В Ростовской области водители решили обмануть страховую на 300 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 16:06 2019-11-26T16:06:46+03:00

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На карандаш полицейских попались сразу два автомобилиста из Ростовской области, которых подозревают в мошенничестве. Как рассказали в главном Управлении МВД России по региону, инцидент случился в донской столице. В полицию обратился руководитель одной из страховых компаний и сообщил о попытке мошенничества по страховым выплатам.

- Подозреваемые попали в дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей, - добавили в донском главке. - Ущерб, нанесенный автомобилям, был незначительным, однако участники решили договориться и предоставить в страховую компанию фиктивные сведения. По ним они хотели получить 300 тысяч рублей. Однако проведенная экспертиза показала, что повреждения на автомобилях не соответствуют предоставленным документам.

В итоге были задержаны жители Мясниковского района - 31 и 33 лет. В отношении них были возбуждены сразу два уголовных дела «Покушение на совершение преступления» и «Мошенничество в сфере страхования». Максимально наказание, предусмотренное законодательством, составляет до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU