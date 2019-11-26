В Ростове-на-Дон пассажир стащил мобильник у таксиста

СЕГОДНЯ 16:17 2019-11-26T16:17:22+03:00

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В полицию города Ростова-на-Дону обратился водитель такси. Он рассказал, что во время поездки с ним случилась неприятная история, которая с точки зрения уголовного кодекса называется несколько иначе. По словам мужчины, неизвестный пассажир стащил у него из салона мобильный телефон.

Как рассказали в донском главке, вычислить злоумышленника не составило особого труда. Мужчину удалось задержать. Им оказался 40-летний ростовчанин. Причем, за плечами у него уже была судимость за кражу. Выяснилось, что гаджет он прикарманил в тот момент, пока водитель рассчитывал стоимость поездки.

Известно, что в отношении вороватого пассажира возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Не исключено, что ближайшие четыре года он сможет провести в местах не столь отдаленных. А вот мобильный телефон уже вернули работнику службы такси.

ИСТОЧНИК KP.RU