2019-11-26T16:37:28+03:00
Общество

В Ростовской области у лисы нашли бешенство

Это уже пятый случай заболевания за год
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
В Ростовской области у дикой лисы было обнаружено бешенство.В Ростовской области у дикой лисы было обнаружено бешенство.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Ростовской области у дикой лисы было обнаружено бешенство. Об этом рассказали в региональном управлении ветеринарии. Известно, что ЧП случилось с Тацинском районе, на территории охотхозяйства, где и была застрелена хищница. После чего патматериал был доставлен в специализированную лабораторию, специалисты которой вынесли окончательный вердикт.

В ведомстве добавили, что на территории охотхозяства уже установлен двухмесячный карантин. А в ближайшие дни, в связи с выявлением опасного заболевания,прививку получат животные из прилегающего к неблагополучной территории хутора Гремучий. Там ветеринары планируют привить порядка двух десятков голов крупного рогатого скота и 56 собак. Кроме того, в окрестностях охотхозяйства ветврачи совместно с егерями разложат еще и 1600 доз вакцины против бешенства.

Напомним, это уже пятый случай смертельного заболевания за год. Не так давно бешенство было обнаружено у волка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полузащитнику ФК «Ростов» требуется операция после матча с «Динамо»
На Ростовской АЭС установлена первая фундаментная плита под вентиляторные градирни энергоблока №3
В Ростовской области 49-летний мужчина пропал вместе с внедорожником
В Ростове-на-Дон пассажир стащил мобильник у таксиста
В Ростовской области водители решили обмануть страховую на 300 тысяч рублей
Житель Ростовской области хотел получить кредит по украденному паспорту
В Ростове-на-Дону следователи проведут проверку по факту смерти ребенка после домашних родов
«Ходила по дороге и размахивала пакетом»: На трассе М-4 «Дон» среди проезжающих фур и грузовиков разгуливала женщина
В Ростовской области пропал 16-летний подросток
Лабораторию мирового уровня по вычислительной механике создает ЮФУ
Ростовчане просят установить светофор на участке Портовой, где погибли мама и дочь
Ростовчане устроили пьяный дебош в поезде «Москва-Мурманск»
В Ростове-на-Дону осудили жителя Дагестана за помощь боевикам
В Ростовской области на автостраде М-4 «Дон» увеличили скорость интернета
На Дону при пожаре погибла 64-летняя женщина