В Ростовской области у лисы нашли бешенство
В Ростовской области у дикой лисы было обнаружено бешенство. Об этом рассказали в региональном управлении ветеринарии. Известно, что ЧП случилось с Тацинском районе, на территории охотхозяйства, где и была застрелена хищница. После чего патматериал был доставлен в специализированную лабораторию, специалисты которой вынесли окончательный вердикт.
В ведомстве добавили, что на территории охотхозяства уже установлен двухмесячный карантин. А в ближайшие дни, в связи с выявлением опасного заболевания,прививку получат животные из прилегающего к неблагополучной территории хутора Гремучий. Там ветеринары планируют привить порядка двух десятков голов крупного рогатого скота и 56 собак. Кроме того, в окрестностях охотхозяйства ветврачи совместно с егерями разложат еще и 1600 доз вакцины против бешенства.
Напомним, это уже пятый случай смертельного заболевания за год. Не так давно бешенство было обнаружено у волка.
ИСТОЧНИК KP.RU