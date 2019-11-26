В Ростовской области у лисы нашли бешенство

СЕГОДНЯ 16:37 2019-11-26T16:37:28+03:00

Это уже пятый случай заболевания за год

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В Ростовской области у дикой лисы было обнаружено бешенство. Об этом рассказали в региональном управлении ветеринарии. Известно, что ЧП случилось с Тацинском районе, на территории охотхозяйства, где и была застрелена хищница. После чего патматериал был доставлен в специализированную лабораторию, специалисты которой вынесли окончательный вердикт.

В ведомстве добавили, что на территории охотхозяства уже установлен двухмесячный карантин. А в ближайшие дни, в связи с выявлением опасного заболевания,прививку получат животные из прилегающего к неблагополучной территории хутора Гремучий. Там ветеринары планируют привить порядка двух десятков голов крупного рогатого скота и 56 собак. Кроме того, в окрестностях охотхозяйства ветврачи совместно с егерями разложат еще и 1600 доз вакцины против бешенства.

Напомним, это уже пятый случай смертельного заболевания за год. Не так давно бешенство было обнаружено у волка.

ИСТОЧНИК KP.RU