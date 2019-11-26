В Ростовской области 49-летний мужчина пропал вместе с внедорожником

СЕГОДНЯ 16:47 2019-11-26T16:47:24+03:00

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В Ростовской области в розыск объявлен 49-летний Юрий Кудинов. Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, сам он - житель российского города Донецка. Известно, что последний раз близкие и родные видели его в начале ноября. Однако после этого Юрий Алексеевич пропал вместе со своим автомобилем - отечественным внедорожником марки «Нива Шевроле».

- В день исчезновения он был одет в черную куртку, джинсовые брюки темного цвета, на голове кожаная черного цвета кепка, а на ногах - черные кожаные туфли, - рассказали в донском главке. - На вид мужчине около 45-50 лет, рост 180-185 сантиметров, плотного телосложения, стрижка короткая, волос светлый с проседью, глаза голубого цвета.

Известно, что при себе у него были документы на автотранспортное средство.

Если вы что-то знаете о том, где он может быть, звоните по номерам телефонов, указанным ниже.

АЛЛО!

Звоните по телефонам: (8-863-68) 2-03-33, 8 (863-68) 2-03-16 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU