2019-11-26T16:47:24+03:00
Общество

В Ростовской области 49-летний мужчина пропал вместе с внедорожником

Полицейские ищут и машину, и дончанина
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Мужчина пропал 2 ноября. Фото: ГУ МВД России по РОМужчина пропал 2 ноября. Фото: ГУ МВД России по РО
Изменить размер текста:

В Ростовской области в розыск объявлен 49-летний Юрий Кудинов. Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, сам он - житель российского города Донецка. Известно, что последний раз близкие и родные видели его в начале ноября. Однако после этого Юрий Алексеевич пропал вместе со своим автомобилем - отечественным внедорожником марки «Нива Шевроле».

- В день исчезновения он был одет в черную куртку, джинсовые брюки темного цвета, на голове кожаная черного цвета кепка, а на ногах - черные кожаные туфли, - рассказали в донском главке. - На вид мужчине около 45-50 лет, рост 180-185 сантиметров, плотного телосложения, стрижка короткая, волос светлый с проседью, глаза голубого цвета.

Известно, что при себе у него были документы на автотранспортное средство.

Если вы что-то знаете о том, где он может быть, звоните по номерам телефонов, указанным ниже.

АЛЛО!

Звоните по телефонам: (8-863-68) 2-03-33, 8 (863-68) 2-03-16 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полузащитнику ФК «Ростов» требуется операция после матча с «Динамо»
На Ростовской АЭС установлена первая фундаментная плита под вентиляторные градирни энергоблока №3
В Ростовской области у лисы нашли бешенство
В Ростове-на-Дон пассажир стащил мобильник у таксиста
В Ростовской области водители решили обмануть страховую на 300 тысяч рублей
Житель Ростовской области хотел получить кредит по украденному паспорту
В Ростове-на-Дону следователи проведут проверку по факту смерти ребенка после домашних родов
«Ходила по дороге и размахивала пакетом»: На трассе М-4 «Дон» среди проезжающих фур и грузовиков разгуливала женщина
В Ростовской области пропал 16-летний подросток
Лабораторию мирового уровня по вычислительной механике создает ЮФУ
Ростовчане просят установить светофор на участке Портовой, где погибли мама и дочь
Ростовчане устроили пьяный дебош в поезде «Москва-Мурманск»
В Ростове-на-Дону осудили жителя Дагестана за помощь боевикам
В Ростовской области на автостраде М-4 «Дон» увеличили скорость интернета
На Дону при пожаре погибла 64-летняя женщина