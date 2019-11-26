2019-11-26T17:24:24+03:00
Общество

На Ростовской АЭС установлена первая фундаментная плита под вентиляторные градирни энергоблока №3

Первая фундаментная плита установлена в основание трех секций строящихся вентиляторных градирен (ВГ). По проекту комплекс состоит из 12-ти секций - четыре блока по три секции в каждом блоке
Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС
Поделиться:
Фото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭСФото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС
Изменить размер текста:

«При закладке фундаментной плиты было уложено 700 кубометров бетона. Бетонирование производилось непрерывным методом. Следующая задача - возведение колонн и стен», - рассказал о ходе работ руководитель подрядной организации ООО «Южная строительная компания» Сергей Шерстюк.

«Строительство будет осуществляться поточным методом. Сначала со всеми коммуникациями возводится один блок, затем – второй, и так будут построены все четыре блока вентиляторных градирен», - пояснил заместитель директора по капитальному строительству Ростовской АЭС Алексей Федотов.

Основанием для проектирования и строительства комплекса вентиляторных градирен стало техническое решение, утверждённое АО «Концерн Росэнергоатом».

Климат района размещения Ростовской АЭС континентальный, с жарким и сухим летом. Температура воздуха в летний период достигает 40-42 градусов Цельсия. Вентиляторные градирни позволят не снижать мощность реактора в условиях высоких температур, характерных для летних месяцев на юге России, обеспечить щадящий режим работы основного оборудования и повысить безопасность и надёжность работы энергоблока №3.

Работы по сооружению вентиляторных градирен были начаты в конце сентября текущего года и завершатся в 2020 году.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полузащитнику ФК «Ростов» требуется операция после матча с «Динамо»
В Ростовской области 49-летний мужчина пропал вместе с внедорожником
В Ростовской области у лисы нашли бешенство
В Ростове-на-Дон пассажир стащил мобильник у таксиста
В Ростовской области водители решили обмануть страховую на 300 тысяч рублей
Житель Ростовской области хотел получить кредит по украденному паспорту
В Ростове-на-Дону следователи проведут проверку по факту смерти ребенка после домашних родов
«Ходила по дороге и размахивала пакетом»: На трассе М-4 «Дон» среди проезжающих фур и грузовиков разгуливала женщина
В Ростовской области пропал 16-летний подросток
Лабораторию мирового уровня по вычислительной механике создает ЮФУ
Ростовчане просят установить светофор на участке Портовой, где погибли мама и дочь
Ростовчане устроили пьяный дебош в поезде «Москва-Мурманск»
В Ростове-на-Дону осудили жителя Дагестана за помощь боевикам
В Ростовской области на автостраде М-4 «Дон» увеличили скорость интернета
На Дону при пожаре погибла 64-летняя женщина