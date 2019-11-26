2019-11-26T17:44:04+03:00
Общество

Полузащитнику ФК «Ростов» требуется операция после матча с «Динамо»

Игрок не выйдет на поле до весны
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Игроку понадобится время на восстановление. Фото: ФК "Ростов"Игроку понадобится время на восстановление. Фото: ФК "Ростов"
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Врачи поставили диагноз хавбеку футбольного клуба «Ростов». Полузащитник ляжет под нож хирурга после матча с «Динамо».

20-летний Данил Глебов получил серьезную травму ноги во время матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги. Медики выявили у спортсмена перелом пятой плюсневой кости. На лечение и реабилитацию потребуется время, поэтому на поле игрок не выйдет не раньше следующей весны.

Во время матча игрок «Динамо» ударил соперника по ноге. Судья матча зафиксировал факт, но желтую карточку игрок московской команды так и не выдал. Руководство ФК «Ростов» собирается подавать жалобу в Российский футбольный союз.

Стоит отметить, что единственный гол за «желто-синих» забил Ивелин Попов. Встреча «Ростова» с «Динамо» закончилась победой москвичей со счетом 1:2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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