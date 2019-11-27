СЕГОДНЯ 09:24 2019-11-27T09:32:56+03:00

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону пройдут отключения света 27 ноября 2019. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону пройдут отключения света 27 ноября 2019

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Отключение света в Ростове-на-Дону 27 ноября 2019: где и когда. Как сообщили энергетики, речь идет сразу о нескольких районах донской столицы, в которых запланированы отключения электричества. Известно, что там будут вестись плановые работы, цель которых - не допустить возникновения аварийных ситуаций в будущем.

КОНКРЕТНО

Где и когда не будет света*

до 17:00:

- ул. Миронова 1, 3, 5, 7, 7/1 27.11.19 27.11.19 11=00 13=00

Ростов-на-Дону ул. Грекова 3-35, 2-34; ул. Полторацкого 72-120, 87-119; ул. Цимлянская 1-41, 2-40; ул. Чкалова 1-97, 2-118; ул. Кировоградская 9-47, 2-50; ул. Демитрова 2-74, 1-51; ул. Коллективная 1-77, 2-66; ул. Ш. Руставелли 2-90; ул. Молокова 17/53; ул. Зеленодольская 1-35, 2-38; ул. Ляпидевского 2-12; ул. Ливаневского 1-39, 2-32; ул. Железнякова 1-7, 2-10; ул. Водопьянова 1-13, 2-10; ул. Коккинаки 1-15, 2-8; ул. Слепнёва 1-7.

- ул. Ленина 107, 107/1, 107/2, 107/3-Дет. Сад, 109, 109/1, 109А

- пер. 1-й Поселковый 2-10, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 2Д, 4, 4А, 5А; с/т «Электрик»

до 12:00:

- ул. М. Горького 30-50; пер. Братский 55-59, 60-72; ул. Согласия 18, 21-29; ул. Пушкинская 8-10, 10/65, 11-15, 12/88

до 13:00:

- пер. Араратский 14-44, 19-53; пер. Вишнёвый 1-9, 2-8; ул. Ерёменко 8-20; ул. Мадояна 110-136, 165-179; ул. Макарова 18-34, 128/32; ул. Мичуринская 128-172, 159-201; ул. Объединения 1-23, 2-24; ул. Одесская 1-45, 2-46; пер. Петропавловский 1-11, 2-12; ул. Предботаническая 1-23, 2-12; ул. Сормовская 1-11, 2-14; пер. Урупский 1-13, 2-14; пер. Урюпинский 1-9, 2-10; ул. Челябинская 8-22, 9-21.

с 11:00 до 13:00:

- ул. Думенко 1, 1/1, 1/2, 1/3- 1/5, 1/6, 1/7, 3, 3/1, 3/2, 3/3, 5, 5/1, 7/9, 11А, 11Б, 11В, 11Г, 11Д, 13, 13/1, 13Б, 13В, 13Г, 13Д, 13Е, 14, 15, 15Б; ул. Миронова 2, 2/1, 2/2, 2А, 2В, 2Г, 2Д, 2Е, 2Ж, 3/2, 3/3, 4/1, 4/2, 4А, 4Б, 6, 8, 8А, 10, 12, 12/1, 12/2, 12/4, 12/6, 12/7, 12/8, 12Г, 14, 14А, 14В, 14Г 16/11; ул. Лелюшенко 1, 1А, 1Б, 3, 3/1, 3/2, 3/4, 5, 5/1, 5/2, 6/12, 7, 7Б, 9, 9/1, 9/2, 10, 11, 13, 13/1, 13/2, 15, 15А, 15В, 15Г, 19Ж, 19К; пер. Кристальный 5; ул. Каскадная 260.

с 13:00 до 15:00

- пер. Халтуринский 56-104, 69-79; ул. Пушкинская 14-44, 19-45; ул. М. Горького 50-68, 55; пер. Островского 71-79.

*По данным Донэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU