В Таганроге будут судить трех лже-инвалидов, обманувших государство на миллион рублей

СЕГОДНЯ 09:49 2019-11-27T09:49:18+03:00

Они успели присвоить себе больше одного миллиона рублей бюджетных средств. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

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В Ростовской области на скамье подсудимых оказались сразу три человека, которых подозревают в мошенничестве. Известно, что инцидент произошел в городе Таганроге.

Как рассказали в областной прокуратуре, дело было еще три года назад. По версии следствия, все трое незаконно получили справки об установлении инвалидности второй группы по общему заболеванию. Причем бессрочно.

Однако каких-либо медицинских документов они не предоставляли, а медико-социальную экспертизу не проходили. Известно, что получив на руки документы, лже-инвалиды предоставили их в Пенсионный фонд региона и начали получать социальные выплаты.

В общей сложности, они успели присвоить себе больше одного миллиона рублей бюджетных средств.

В итоге, в отношении них возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат». Максимальное наказание до шести лет лишения свободы и штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU