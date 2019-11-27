Поправки в бюджет позволят уделить больше внимания соцобъектам Ростова

СЕГОДНЯ 10:18 2019-11-27T10:19:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В донской столице 25 ноября состоялось внеочередное 41-е заседание городской Думы, на котором ростовские депутаты рассмотрели ряд важных вопросов. Они касались перераспределения бюджетных средств, с увеличением финансирования социальных проектов, а также новых кадровых назначений.

В частности, парламентарии внесли поправки в «Об утверждении бюджета города Ростова-на-Дону на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

Как сообщила замглавы мэрии, начальник Муниципального казначейства Татьяна Асатрян, доходная часть бюджета города увеличивается на 92,9 млн. рублей за счет поступивших субвенций и субсидий из областного бюджета. При этом расходная часть, наоборот, уменьшается на 101 млн. рублей, что связано с корректированием финансового обеспечения муниципальных программ.

С учетом поступивших уведомлений по расчетам между бюджетами доходы бюджета города на текущий год составят 34 млрд. 636,1 млн. рублей, расходы - 36 млрд. 907,8 млн. рублей. Как следствие, дефицит бюджета снижен до 2 млрд. 271,7 млн. рублей, что соответствует нормам бюджетного законодательства.

Произведенные корректировки бюджета помогут увеличить финансирование запланированных соцпроектов. Например, за счет экономии по торгам удалось перераспределить средства и добавить дополнительные средства на благоустройство парка «Осенний», капремонт лицея №13 и приобретение мебели с компьютерной техникой для пяти образовательных учреждений.

Новым директором Департамента имущественно-земельных отношений стал Александр Безбородых. Его кандидатуру предложил сити-менеджер Алексей Логвиненко. Депутаты гордумы единогласно проголосовали за это назначение.

Новым директором ДИЗО стал Александр Безбородых. Фото: rostov-gorod.ru

- Необходимо провести инвентаризацию активов для вовлечения их в экономический оборот, уменьшить объем задолженности по арендной плате за пользование муниципальной собственностью, увеличить собираемость но налогам и оптимизировать структуру Департамента для выравнивания рабочей нагрузки, - поделился планами по организации работы ДИЗО глава ведомства.

Отметим, что Безбородых родился 7 апреля 1981 года в городе Алексеевка Белгородской области. В 2003 году окончил Воронежский экономико-правовой институт по специальности «Юриспруденция». С 2003 года по ноябрь 2019 года замещал различные должности муниципальной службы в администрации города Новошахтинска. С 5 ноября 2019 года назначен на должность начальника отдела организации торгов Департамента имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону и с 7 ноября исполнял обязанности директора ДИЗО.

ИСТОЧНИК KP.RU