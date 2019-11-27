2019-11-27T11:08:33+03:00
Общество

Лопастый крылатого тащит: дончан удивило диковинное «авиашоу» в небе над Ростовом

Вертолет на тросе буксировал самолет, несмотря на сильный ветер
ТИМОФЕЕВ ИВАН
Поделиться:
Редкое зрелище в небе над Ростовом удивило горожан. Фото: instagram.com/rostov_roadsРедкое зрелище в небе над Ростовом удивило горожан. Фото: instagram.com/rostov_roads
Изменить размер текста:

Необычная транспортировка самолета вертолетом рядом с Ростовом попала на видео, распространившееся в социальных сетях. На кадрах видно, как винтокрылая машина тянет за собой по воздуху на тросе крылатого собрата.

Как сообщили очевидцы редкого «авиашоу», странная пара воздушных объектов пролетела 26 ноября над хутором Ленинаваном, расположенном в Мясниковском районе области — в нескольких километрах от донской столицы.

rostov_roadsrostov_roads
Диковинное "авиашоу" попало на видео
3612 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Горожане только диву дались, как пилот вертолета Ми-26 не побоялся столь рискованного полета. Ведь не секрет, что в окрестностях Ростова уже около недели наблюдается сильный ветер, выгнавший половину воды из реки Дон. Но похоже, что вертолетчику такой расклад погоды не показался опасным. Он смело набрал высоту и потянул за собой самолет сквозь воздушные потоки.

Пользователи соцсетей в комментариях накинули ряд предположений о причинах увиденного зрелища.

«Эвакуация за неправильную парковку», «Бекмамбетов снимает ремейк Мимино», «Битый небитого везет», «Силушка богатырская наша! Ми-26!», «С толкача заводят», «Керосин кончился, на тросе дотолкали», «Переносят в местный гараж, номера на движке перебивать», «Это мой заказ, на участке поставлю для детей, пусть играют», - поделились своими версиями ростовчане.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Поправки в бюджет позволят уделить больше внимания соцобъектам Ростова
В Таганроге будут судить трех лже-инвалидов, обманувших государство на миллион рублей
Отключение света в Ростове-на-Дону 27 ноября 2019: где и когда
Ярким сексуальным снимком ростовчанка Мария Лиман покорила своих подписчиков
Ростов оказался на 69 строчке в рейтинге качества уровня жизни
Ростовский хулиган напал под покровом ночи на девушку и похитил телефон и украшения
Ростовская модель Мария Лиман предостерегла подписчиков от лютых ветров
Контрабандная мартышка чуть не захлебнулась водой на границе под Ростовом
Ростовчанин сорвался со второго этажа в грузовом лифте
В Таганроге столкнулись грузовик и трамвай
Виновного в ДТП под Ростовом ДПС-ника попытался прикрыть отец-полицейский
В донской столице заблокировали 55 тысяч транспортных карт учащихся
Полузащитнику ФК «Ростов» требуется операция после матча с «Динамо»
На Ростовской АЭС установлена первая фундаментная плита под вентиляторные градирни энергоблока №3
В Ростовской области 49-летний мужчина пропал вместе с внедорожником
В Ростовской области у лисы нашли бешенство
В Ростове-на-Дон пассажир стащил мобильник у таксиста
В Ростовской области водители решили обмануть страховую на 300 тысяч рублей
Житель Ростовской области хотел получить кредит по украденному паспорту
В Ростове-на-Дону следователи проведут проверку по факту смерти ребенка после домашних родов
«Ходила по дороге и размахивала пакетом»: На трассе М-4 «Дон» среди проезжающих фур и грузовиков разгуливала женщина
В Ростовской области пропал 16-летний подросток
Лабораторию мирового уровня по вычислительной механике создает ЮФУ
Ростовчане просят установить светофор на участке Портовой, где погибли мама и дочь
Ростовчане устроили пьяный дебош в поезде «Москва-Мурманск»
В Ростове-на-Дону осудили жителя Дагестана за помощь боевикам
В Ростовской области на автостраде М-4 «Дон» увеличили скорость интернета
На Дону при пожаре погибла 64-летняя женщина