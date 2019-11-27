Лопастый крылатого тащит: дончан удивило диковинное «авиашоу» в небе над Ростовом

СЕГОДНЯ 11:06 2019-11-27T11:08:33+03:00

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Необычная транспортировка самолета вертолетом рядом с Ростовом попала на видео, распространившееся в социальных сетях. На кадрах видно, как винтокрылая машина тянет за собой по воздуху на тросе крылатого собрата.

Как сообщили очевидцы редкого «авиашоу», странная пара воздушных объектов пролетела 26 ноября над хутором Ленинаваном, расположенном в Мясниковском районе области — в нескольких километрах от донской столицы.

rostov_roads Диковинное "авиашоу" попало на видео

Горожане только диву дались, как пилот вертолета Ми-26 не побоялся столь рискованного полета. Ведь не секрет, что в окрестностях Ростова уже около недели наблюдается сильный ветер, выгнавший половину воды из реки Дон. Но похоже, что вертолетчику такой расклад погоды не показался опасным. Он смело набрал высоту и потянул за собой самолет сквозь воздушные потоки.

Пользователи соцсетей в комментариях накинули ряд предположений о причинах увиденного зрелища.

«Эвакуация за неправильную парковку», «Бекмамбетов снимает ремейк Мимино», «Битый небитого везет», «Силушка богатырская наша! Ми-26!», «С толкача заводят», «Керосин кончился, на тросе дотолкали», «Переносят в местный гараж, номера на движке перебивать», «Это мой заказ, на участке поставлю для детей, пусть играют», - поделились своими версиями ростовчане.

ИСТОЧНИК KP.RU