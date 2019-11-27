"Деньги нужнее": Ростовчанин продает британскую кошку за 750 тысяч рублей
Житель донской столицы выставил на продажу британскую кошку за 750 тысяч рублей. Объявление появилось на популярном портале.
Создатель публикации Анатолий хочет продать британскую гладкошерстную кошку. По словам торговца, питомцу нет и года. Большую сумму мужчина объяснил тем, что кошка стала ему другом и очень дорога.
– Кошку очень полюбил, но вынужден ее продать, – сообщил Анатолий.
Мужчина подчеркнул, что расстаться с любимицей его вынуждают обстоятельства. Продавец рассчитывает, что кошки попадет в хорошую семью, где не будет ни в чем нуждаться, обретет любящих и надежных хозяев, а он сможет улучшить свое финансовое положение.
ИСТОЧНИК KP.RU