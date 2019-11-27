2019-11-27T14:03:21+03:00
Общество

"Деньги нужнее": Ростовчанин продает британскую кошку за 750 тысяч рублей

Мужчина хочет расстаться с питомцем из-за обстоятельств
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Мужчина надеется, что кошка попадает в хорошую семью. Фото: AvitoМужчина надеется, что кошка попадает в хорошую семью. Фото: Avito
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Житель донской столицы выставил на продажу британскую кошку за 750 тысяч рублей. Объявление появилось на популярном портале.

Создатель публикации Анатолий хочет продать британскую гладкошерстную кошку. По словам торговца, питомцу нет и года. Большую сумму мужчина объяснил тем, что кошка стала ему другом и очень дорога.

– Кошку очень полюбил, но вынужден ее продать, – сообщил Анатолий.

Мужчина подчеркнул, что расстаться с любимицей его вынуждают обстоятельства. Продавец рассчитывает, что кошки попадет в хорошую семью, где не будет ни в чем нуждаться, обретет любящих и надежных хозяев, а он сможет улучшить свое финансовое положение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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