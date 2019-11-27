"Деньги нужнее": Ростовчанин продает британскую кошку за 750 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:01 2019-11-27T14:03:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель донской столицы выставил на продажу британскую кошку за 750 тысяч рублей. Объявление появилось на популярном портале.

Создатель публикации Анатолий хочет продать британскую гладкошерстную кошку. По словам торговца, питомцу нет и года. Большую сумму мужчина объяснил тем, что кошка стала ему другом и очень дорога.

– Кошку очень полюбил, но вынужден ее продать, – сообщил Анатолий.

Мужчина подчеркнул, что расстаться с любимицей его вынуждают обстоятельства. Продавец рассчитывает, что кошки попадет в хорошую семью, где не будет ни в чем нуждаться, обретет любящих и надежных хозяев, а он сможет улучшить свое финансовое положение.

ИСТОЧНИК KP.RU