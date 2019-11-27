В ДГТУ внедрят образовательную программу, ориентированную на рынок будущего – нейронет

СЕГОДНЯ 14:39 2019-11-27T14:39:46+03:00

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В Ростове-на-Дону планируют запустить образовательную программу, ориентированную на рынок будущего – нейронет. Она будет запущена в Донском государственном техническом университете и предназначена для студентов бакалавриата. Запуск назначен на сентябрь 2020 года.

– В партнерстве со специалистами Высшей школы экономики нам предстоит разработать новый профиль по направлению подготовки «Медиакоммуникации», – рассказал ректор ДГТУ Бесарион Месхи. - Образовательный продукт будет ориентирован на подготовку специалистов для реализации Национальной технологической инициативы. В частности, акцент будет сделан на Web 4.0 – так называемый нейронет, который, как прогнозируется, будет представлять собой многоуровневую сеть человеко-машинных коммуникаций, основанных на нейротехнологиях, качественно повышающих продуктивность мыслительных процессов.

Известно, что новая программа будет разработана совместно с Высшей школой экономики (НИУ ВШЭ), а партнерами ее реализации выступят Mail.ru Group, издательский холдинг «ЕвроМедиа» и «Медиапарк Южный регион». А сумма гранта составляет более десяти миллионов рублей. Выделенные средства пойдут на разработку образовательной программы и закупку необходимого оборудования.