2019-11-27T14:39:46+03:00
Общество

В ДГТУ внедрят образовательную программу, ориентированную на рынок будущего – нейронет

Сумма гранта – более 10 миллионов рублей.
Ольга КУБЫШЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ростове-на-Дону планируют запустить образовательную программу, ориентированную на рынок будущего – нейронет. Она будет запущена в Донском государственном техническом университете и предназначена для студентов бакалавриата. Запуск назначен на сентябрь 2020 года.

– В партнерстве со специалистами Высшей школы экономики нам предстоит разработать новый профиль по направлению подготовки «Медиакоммуникации», – рассказал ректор ДГТУ Бесарион Месхи. - Образовательный продукт будет ориентирован на подготовку специалистов для реализации Национальной технологической инициативы. В частности, акцент будет сделан на Web 4.0 – так называемый нейронет, который, как прогнозируется, будет представлять собой многоуровневую сеть человеко-машинных коммуникаций, основанных на нейротехнологиях, качественно повышающих продуктивность мыслительных процессов.

Известно, что новая программа будет разработана совместно с Высшей школой экономики (НИУ ВШЭ), а партнерами ее реализации выступят Mail.ru Group, издательский холдинг «ЕвроМедиа» и «Медиапарк Южный регион». А сумма гранта составляет более десяти миллионов рублей. Выделенные средства пойдут на разработку образовательной программы и закупку необходимого оборудования.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У ростовчанина отобрали мобильник и кроссовки хулиганы, которых он вышел усмирить
В Ростовской области растет число заболевших ОРВИ
Ростов-на-Дону и Милан вскоре может связать прямой авиарейс
Полузащитник Ивелин Попов стал лучшим игроком ФК «Ростов» в матче с «Динамо»
От 8,4% годовых: Ипотечный кредит стал еще выгоднее в ВТБ
Два трупа жителей Ростовской области нашли в машине под Санкт-Петербургом
Ростов-на-Дону замкнул десятку самых "кошачьих городов" России
В Ростовской области увеличивается количество заболевших ОРВИ
Возле «Ростов Арены» ограничат движение транспорта из-за футбольного матча
"Деньги нужнее": Ростовчанин продает британскую кошку за 750 тысяч рублей
Лопастый крылатого тащит: дончан удивило диковинное «авиашоу» в небе над Ростовом
Поправки в бюджет позволят уделить больше внимания соцобъектам Ростова
В Таганроге будут судить трех лже-инвалидов, обманувших государство на миллион рублей
Отключение света в Ростове-на-Дону 27 ноября 2019: где и когда
Ярким сексуальным снимком ростовчанка Мария Лиман покорила своих подписчиков
Ростов оказался на 69 строчке в рейтинге качества уровня жизни
Ростовский хулиган напал под покровом ночи на девушку и похитил телефон и украшения
Ростовская модель Мария Лиман предостерегла подписчиков от лютых ветров
Контрабандная мартышка чуть не захлебнулась водой на границе под Ростовом