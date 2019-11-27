2019-11-27T14:55:28+03:00
Общество

Возле «Ростов Арены» ограничат движение транспорта из-за футбольного матча

Автомобилистов просят заранее планировать маршрут движения
ДЕНИСОВ ПЕТР
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"Ростов-Арена", вид сверху. Фото: ФГУП "Спорт-Ин"."Ростов-Арена", вид сверху. Фото: ФГУП "Спорт-Ин".
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В донской столице возле стадиона «Ростов Арены» в субботу, 30 ноября, ограничат движение транспорта. Об измениях сообщили в департаменте автодорог и организации дорожного движения.

Так, уже с 12:30 до 20:30 запретят движение автомобилей по западному и восточному пешеходно-транспортным проездам к стадиону. В этот период съезд с Ворошиловского моста на Магистральную улицу будет перекрыт от Южного подъезда к городу до улицы Левобережной. Затем с 18:30 до 20:30 автомобилисты не смогут проехать по улице Магистральной.

В предстоящую субботу в Ростове-на-Дону на стадионе пройдет последний в этом году домашний матч «Ростова». Донские футболисты на своем поле встретятся с командой «Урал». Желто-синие намерены улучшить результат после обидного проигрыша московской команде "Динамо", где получил серьезную травму один из футболистов "Ростова". Игра начнется в 16:30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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