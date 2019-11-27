2019-11-27T15:41:55+03:00
Общество

В Ростовской области увеличивается количество заболевших ОРВИ

Уровень заболеваемости вырос почти на 10%
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Уровень заболеваемости вырос почти на 10%Уровень заболеваемости вырос почти на 10%
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Специалисты региональном отделения Роспотребнадзора подвели статистку и оказалось, что количество заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Ростовской области возросло. За минувшую неделю заболело около 10,9 тысяч человек.

— Было зарегистрировано около 10,9 тысяч случай заболевания ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 36,4%, — отмечается в сообщении. —Уровень заболеваемости в сравнении с минувшей неделей выше на 8,7%.

Жители Ростова-на-Дону в период перемены погоды должны обратить особое на свое здоровье, ведь за неделю в донской столице зарегистрировано более 3,2 тысяч случаев заболевания, что на 10,6 больше, чем на прошлой неделе. Эпидпорог ниже на 39,1%.

Специалисты регионального отделения Роспотребнадзора заявляют о том, что за прошлую неделю в регионе медики выявили двоих заболевших парагриппом, было зарегистрировано восемь случаев риновируса, одиннадцать аденовирусов, а также один — респираторно-синцитальным вирус, который поражает дыхательные пути

ИСТОЧНИК KP.RU

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