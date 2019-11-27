2019-11-27T16:30:53+03:00
Общество

Два трупа жителей Ростовской области нашли в машине под Санкт-Петербургом

Тела погибших отправили в морг
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причину смерти погибшихСотрудники правоохранительных органов устанавливают причину смерти погибшихФото: Кирилл ЧАЩИН
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Страшную находку обнаружили в Гатчинском районе Ленинградской области в деревне Сяськелево. Там в припаркованной иномарке обнаружили тела 31-летнего мужчины и 22-летней девушки из Ростовской области.

— Сообщение поступило накануне в 12:50 в полицию. Очевидцы сообщили о том, что в деревне Сяськелево в припаркованном напротив дома № 22а автомобиле Chery лежат два трупа без внешних признаков насильственной смерти, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД изданию "Мойка 78".

Известно, что сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место, в машине нашли пустые бутылки из-под безалкогольных напитков и минеральной воды. В настоящее время причина смерти мужчины и женщины устанавливаются. Тела погибших были отправили в морг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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