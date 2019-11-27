2019-11-27T16:38:10+03:00
Общество

От 8,4% годовых: Ипотечный кредит стал еще выгоднее в ВТБ

С 27 ноября банк улучшает условия выдачи ипотеки
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ВТБФото: ВТБ
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В среду, 27 ноября, в ВТБ сообщили об улучшении условий выдачи ипотечных кредитов. Теперь ипотека стала еще доступнее. Речь идет о процентной ставке 8,4% годовых для заемщиков, при первоначальном взносе более 50%. Новое предложение действует до 31 декабря при приобретении готового и строящегося жилья.

Но и это еще не все. В рамках базовой линейки ипотечных продуктов банк также улучшает условия для зарплатных клиентов: ставка по кредиту снижается до 8,9%, а по рефинансированию – до 8,8% (при первоначальном взносе от 10%). Дополнительный дисконт в размере 0,6 п.п. предусмотрен при активном использовании «Мультикарты» ВТБ с подключенной опцией «Заемщик».

- Конец четвертого квартала – традиционно время наибольшей активности клиентов при покупке недвижимости, - рассказал руководитель департамента розничных продуктов – старший вице-президент ВТБ Андрей Осипов. - Мы уверены, что в этом году они смогут провести сделки на исторически выгодных условиях. Развитие доступной ипотеки является стратегически важной задачей для ВТБ. В этом году мы неоднократно улучшали условия по жилищным кредитам. Сегодня в рамках нашей базовой линейки они доступны по ставке от 8,4%. Более того, по программам субсидирования с застройщиками клиенты могут оформить ипотеку по ставке всего от 5%.

Напомним, ВТБ предлагает ипотечные кредиты сроком до 30 лет на сумму от 600 тыс. до 60 млн рублей с учетом комплексного страхования кредита. Дисконты с другими предложениями банка не суммируются.

К слову, по итогам десяти месяцев 2019 г. ипотечный портфель ВТБ увеличился на 16% и достиг 1,63 трлн рублей.

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@TrueKPRU
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