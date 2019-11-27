2019-11-27T16:42:28+03:00
Общество

Полузащитник Ивелин Попов стал лучшим игроком ФК «Ростов» в матче с «Динамо»

Противники забили два мяча в ворота желто-синих с благодаря пенальти
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Ивелин Попов перешел в «Ростов» в этом году.Фото: пресс-служба ФК "Ростов"Ивелин Попов перешел в «Ростов» в этом году.Фото: пресс-служба ФК "Ростов"
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Стали известны результаты голосования болельщиков ФК "Ростов". 32-летнего полузащитника Ивелина Попова признали лучшим игроком ФК «Ростов» матча с «Динамо».

В этой игре желто-синие открыли счет. Сначала Данил Глебов отобрал мяч у соперников и передал Хоррену Байрамяну. Он сделал пас на Алексея Ионова, а он в свою очередь отдал мяч Ивелину Попову, который забил первый гол матча. Победить соперника «Ростову» не удалось. Нападающий «Динамо» Максимилиан Филипп забил два гола благодаря пенальти.

Болельщики желто-синих оценили гол Попова и поставили ему самую высокую оценку. В результате полузащитник получил 4,3 балла, Данил Глебов набрал 4 балла, на третьем оказался Хорен Байрамян с результатом - 3,8 балла.

Известно, что 32-летний Ивелин Попов родился в болгарском городе София. Спортсмен начал свою карьеру в футболом клубе «Септември». Играл за болгарские команды «Литекс» и «Левски», французский «Фейеноорд», турецкий «Газиантепспор». Уже с 2012 года Попов начал выступать в России за краснодарскую «Кубань», позже за московский «Спартак» и казанский «Рубин», а в этом году футболист перешел в «Ростов».

ИСТОЧНИК KP.RU

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