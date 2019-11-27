2019-11-27T17:27:27+03:00
Общество

Ростов-на-Дону и Милан вскоре может связать прямой авиарейс

Руководители также обсудили развитие торгово-экономических и гуманитарных отношений Дона и Ломбардии
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Полеты будут осуществляться их аэропорта "Пллатов". Пресс-служба аэропорта "Платов"Полеты будут осуществляться их аэропорта "Пллатов". Пресс-служба аэропорта "Платов"
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Губернатор Ростовской области Василий Голубев и президент Ломбардии (административная область на севере Италии) Аттилио Фонтана обсудили возможность создания прямого авиарейса, сообщает пресс-служба регионального правительства.

- По одному из затронутых вопросов мы только что уже договорились: о том, что поработаем над установлением прямого авиасообщения между Ростовом и Миланом, - приводятся в сообщении слова Василия Голубева.

Известно, что президент Ломбардии Аттилио Фонтана поддержал эту идею.

- Было бы просто замечательно приземлиться в Ростове, сев в Милане на прямой рейс, - сказал он.

На прошедшей встрече обсудили вопросы развития торгово-экономических и гуманитарных отношений Дона и Ломбардии. Сейчас из аэропорта Платов есть только один постоянный рейс в Европу – самолёты летают в Прагу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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