Ростов-на-Дону и Милан вскоре может связать прямой авиарейс
Губернатор Ростовской области Василий Голубев и президент Ломбардии (административная область на севере Италии) Аттилио Фонтана обсудили возможность создания прямого авиарейса, сообщает пресс-служба регионального правительства.
- По одному из затронутых вопросов мы только что уже договорились: о том, что поработаем над установлением прямого авиасообщения между Ростовом и Миланом, - приводятся в сообщении слова Василия Голубева.
Известно, что президент Ломбардии Аттилио Фонтана поддержал эту идею.
- Было бы просто замечательно приземлиться в Ростове, сев в Милане на прямой рейс, - сказал он.
На прошедшей встрече обсудили вопросы развития торгово-экономических и гуманитарных отношений Дона и Ломбардии. Сейчас из аэропорта Платов есть только один постоянный рейс в Европу – самолёты летают в Прагу.
ИСТОЧНИК KP.RU