2019-11-27T17:41:14+03:00
Общество

В Ростовской области растет число заболевших ОРВИ

За неделю к врачам обратились почти 11 тысяч человек
Ольга ГОПАЛО
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За неделю к врачам обратились почти 11 тысяч человек.За неделю к врачам обратились почти 11 тысяч человек.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Ростовской области эпидемиологи подсчитали, что за неделю к врачам с жалобами на насморк, кашель, боль в горле и высокую температуру обратились почти 11 тысяч жителей. Из них в донской столице заболели 3,2 тысячи человек.

Известно, что число заболевших выросло на 8,7 процента. Однако эпидемические пороги не превышены. Кроме того, лабораторно не подтверждены вирусы гриппа.

Как рассказали в Управлении Роспотребнадзора по региону, прививку от гриппа уже сделали больше половины жителей региона. Этого уже достаточно, чтобы не допустить эпидемии. Однако желающие еще могут вакцинироваться, в том числе в поликлинике по месту жительства, так как прививка поможет избежать развития осложнений, которыми и опасно это заболевание.

- Ни у одного из привитых против гриппа не зарегистрировано неблагоприятных поствакцинальных реакций или осложнений после прививки, - добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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