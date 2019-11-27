В Ростовской области растет число заболевших ОРВИ

СЕГОДНЯ 17:41 2019-11-27T17:41:14+03:00

За неделю к врачам обратились почти 11 тысяч человек. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

За неделю к врачам обратились почти 11 тысяч человек

Изменить размер текста: A A

В Ростовской области эпидемиологи подсчитали, что за неделю к врачам с жалобами на насморк, кашель, боль в горле и высокую температуру обратились почти 11 тысяч жителей. Из них в донской столице заболели 3,2 тысячи человек.

Известно, что число заболевших выросло на 8,7 процента. Однако эпидемические пороги не превышены. Кроме того, лабораторно не подтверждены вирусы гриппа.

Как рассказали в Управлении Роспотребнадзора по региону, прививку от гриппа уже сделали больше половины жителей региона. Этого уже достаточно, чтобы не допустить эпидемии. Однако желающие еще могут вакцинироваться, в том числе в поликлинике по месту жительства, так как прививка поможет избежать развития осложнений, которыми и опасно это заболевание.

- Ни у одного из привитых против гриппа не зарегистрировано неблагоприятных поствакцинальных реакций или осложнений после прививки, - добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU