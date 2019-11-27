У ростовчанина отобрали мобильник и кроссовки хулиганы, которых он вышел усмирить

СЕГОДНЯ 17:58 2019-11-27T17:58:50+03:00

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В полицию Ростова-на-Дону обратился местный житель, который рассказал, что подвергся нападению. Неизвестные отобрали у него новые кроссовки и мобильник после того, как он вышел их усмирить. По его словам, парни пришли во двор многоэтажек и начали шуметь. В итоге слова переросли в драку, а мужчина стал потерпевшим по уголовному делу.

Как рассказали в Главном Управлении МВД России по Ростовской области, по горячим следам им удалось задержать злоумышленников. Ими оказались молодые люди в возрасте от 22 до 24 лет. Часть имущества стражи порядка изъяли и уже вернули законному владельцу. А вот в отношении троицы возбудили уголовное дело по статье Грабеж». Если дело дойдет до суда, а молодых людей признают виновными, то не исключено, что ближайшие несколько лет они проведут за решеткой.

Сейчас хулиганы находятся под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU