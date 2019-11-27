В Ростовской области маршрутка c пассажирами перевернулась после аварии с иномаркой

СЕГОДНЯ 18:07 2019-11-27T18:15:56+03:00

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В донском регионе произошла авария с участием пассажирской маршрутки. ДТП произошло в Волгодонске на улице 2-й Бетонной около трех часов дня в среду, 27 ноября.

По предварительным данным, автомобилист, находясь за рулем автомобиля «Тойота Королла», вылетел на встречную полосу дорожного движения и столкнулся там с пассажирской маршруткой «ГАЗель», которая двигалась по маршруту Цимлянск - Волгодонск. После столкновения с иномаркой общественный транспорт перевернулся на бок.

По счастливому стечению обстоятельств, авария обошлась без пострадавших. Сотрудники ГИБДД и устанавливают все обстоятельства случившегося ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU