2019-11-27T18:15:56+03:00
Общество

В Ростовской области маршрутка c пассажирами перевернулась после аварии с иномаркой

Обстоятельства аварии устанавливают специалисты
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Авария произошла в Волгодонске. Фото: Архив КПАвария произошла в Волгодонске. Фото: Архив КП
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В донском регионе произошла авария с участием пассажирской маршрутки. ДТП произошло в Волгодонске на улице 2-й Бетонной около трех часов дня в среду, 27 ноября.

По предварительным данным, автомобилист, находясь за рулем автомобиля «Тойота Королла», вылетел на встречную полосу дорожного движения и столкнулся там с пассажирской маршруткой «ГАЗель», которая двигалась по маршруту Цимлянск - Волгодонск. После столкновения с иномаркой общественный транспорт перевернулся на бок.

По счастливому стечению обстоятельств, авария обошлась без пострадавших. Сотрудники ГИБДД и устанавливают все обстоятельства случившегося ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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