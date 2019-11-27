В Волгодонске иномарка столкнулась с пассажирской «ГАЗелью»

СЕГОДНЯ 18:21 2019-11-27T18:21:08+03:00

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В среду, 27 ноября, в городе Волгодонске Ростовской области произошла авария с участием общественного транспорта. Как рассказали в Главном Управлении МВД России по Ростовской области, дорожное происшествие случилось около 14:45 на улице 2-я Бетонная, 4.

- По предварительным данным, 24-летний водитель за рулем иномарки «Тойота Королла» выехал на полосу встречного движения в нарушение требования дорожного знака и, как результат, столкнулся с «ГАЗелью», которая двигалась по маршруту с пассажирами, - добавили в донском главке. - После столкновения маршрутка опрокинулась.

Сообщается, что пострадал 46-летний мужчина, ехавший вместе с другими пассажирами. На автомобиле скорой помощи его доставили в ближайшую больницу.

В ведомстве добавили, что по факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой станут известны все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU