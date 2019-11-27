В Таганроге конфисковали почти четыре килограмма красной икры

СЕГОДНЯ 18:34 2019-11-27T18:34:52+03:00

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В одном из продуктовых магазинов Таганрога нашли в продаже икру чавычи, которая была расфасована в пластиковые контейнеры без какой-либо маркировки. На контейнерах отсутствовала дата выработки, срок годности, условия хранения, масса и другие обязательные требования маркировки.

Как рассказали в региональном Управлении ветеринарии, инспектор проверил продукцию в системе «Меркурий» и оказалось, что данная партия красной икры не поступала в реализацию. А продавец не смог предъявить ветеринарные сопроводительные документы на икру. По словам ветинспектора управления ветеринарии Ростовской области Андрея Перекопского, в связи с тем, что установить происхождение икры и подтвердить ее безопасность не представлялось возможным, вся партия красной икры, а именно 3,8 килограмма, была изъята до принятия решения об её утилизации. А на владельца магазина были составлены сразу два административных протокола.

ИСТОЧНИК KP.RU