2019-11-28T09:55:53+03:00
Общество

Игрок ХК "Ростов" Артур Топорков ушел из клуба

Контракт расторгли по соглашения сторон
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Спортсмен является лучшим ассистентом команды.Спортсмен является лучшим ассистентом команды.
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Хоккейный клуб «Ростов» покинул еще один игрок. Защитник Артур Топорков покидает команду, сообщили в пресс-службе «кондоров».

Контракт с Артуром Топорковым расторгнут по соглашению сторон. Он является воспитанником московского хоккея. Его первой школой стали «Белые Медведи». Свою карьеру начал в сезоне-2008/2009 в составе ХК «Владимир».

Он стал играть за «Ростов» в 2015 году. Вместе с клубом в сезоне-2016/2017 стал чемпионом и вошёл в символическую пятёрку игроков Первенства ВХЛ. После Артур Топорков на время покинул клуб и вернулся в его расположение во время подготовки в сезону-2018/2019.

Спортсмен принял участие во всех 28 матчах и стал лучшим распасовщиком среди хоккеистов «Ростова».

ИСТОЧНИК KP.RU

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