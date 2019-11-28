Игрок ХК "Ростов" Артур Топорков ушел из клуба
Хоккейный клуб «Ростов» покинул еще один игрок. Защитник Артур Топорков покидает команду, сообщили в пресс-службе «кондоров».
Контракт с Артуром Топорковым расторгнут по соглашению сторон. Он является воспитанником московского хоккея. Его первой школой стали «Белые Медведи». Свою карьеру начал в сезоне-2008/2009 в составе ХК «Владимир».
Он стал играть за «Ростов» в 2015 году. Вместе с клубом в сезоне-2016/2017 стал чемпионом и вошёл в символическую пятёрку игроков Первенства ВХЛ. После Артур Топорков на время покинул клуб и вернулся в его расположение во время подготовки в сезону-2018/2019.
Спортсмен принял участие во всех 28 матчах и стал лучшим распасовщиком среди хоккеистов «Ростова».
ИСТОЧНИК KP.RU