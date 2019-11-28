2019-11-28T10:49:31+03:00
Общество

Ростовских автомобилистов предупредили о гололедице на дорогах

Из-за дождя и мокрого снега возможны ДТП
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Автомобилистам и пешеходам необходимо быть предельно внимательнымиАвтомобилистам и пешеходам необходимо быть предельно внимательнымиФото: Тимур ХАНОВ
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Донских автомобилистов предупредили об образовании гололедицы на дорогах в Ростовской области, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По прогнозам синоптиков, из-за дождя, мокрого снега и понижения температуры на дорогах наблюдается гололедица. В связи с этим повышается вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий. Водителям, управляя автомобилем, необходимо быть предельно внимательными и осторожными.

Автомобилистам придется выбирать скорость движения, обеспечивать постоянный контроль над дорожной обстановкой, а также отказаться от опасных маневров при движении на трассах. Ростовским водителям, при перемещении необходимо строго соблюдать правила дорожного движения и проезда по пешеходным переходам, особенно на неосвещенных участках дорог.

Стоит отметить, что одним из лучших способов предотвращения аварий является переход зимние шины. Впрочем, и самим пешеходам также нужно быть начеку, не забывать, что в мороз на летней резине тормозной путь машины значительно увеличивается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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