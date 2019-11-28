2019-11-28T10:47:22+03:00
Общество

«Ростелеком» провел турнир по игре WorldofTanks «Южная битва»

материал предоставлен ПАО «Ростелеком»
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«Ростелеком» провел турнир по игре WorldofTanks «Южная битва»«Ростелеком» провел турнир по игре WorldofTanks «Южная битва»Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»
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«Ростелеком» провел финальный межрегиональный турнир по популярной игре WorldofTanks – «Южная битва». За право называться лучшей командой танкистов в этом году сражались 8 команд из регионов ЮФО и СКФО.

Киберсоревнования состоялись в ТЦ «Мега Адыгея-Кубань» в минувшие выходные. В виртуальных баталиях победу одержала дагестанская команда «ULTRA», второе место завоевали астраханские игроки из команды «MERCY», и почетное третье место досталось ростовской команде «TeamSe4ko».

«Для нас участие в этом соревновании – возможность проявить наши лучшие качества и способности. Мы рады, что наш настрой на победу привел нас к финалу и благодарны «Ростелекому» за масштабный киберспортивный праздник, который компания подарила всем поклонникам игры WorldofTanks. Особенно приятно, организаторы провели турнир на высоком уровне и максимально позаботились о комфорте игроков», - отметил Амир Магомедов, капитан дагестанской команды «ULTRA».

Турнир проходил в формате 3x3. Согласно правилам, «Ростелеком» предоставил участникам возможность сражаться на любом максимально укомплектованным и модифицированном танке. Победители получили призы от национального цифрового провайдера и игровое «золото» от Wargaming. Кроме того, на площадке мероприятия организаторы провели конкурс по игре WorldofTanks с личным зачетом, в котором мог принять участие любой желающий. Для групп поддержки играла известная краснодарская кавер-группа «Укроп» и работала тематическая фотозона с персонажами косплей-шоу.

«Самоотдача и азарт, с которыми игроки сражались на соревнованиях, говорит об их большой вовлеченности и целеустремленности. Мы понимаем, что в современном цифровом мире киберигры являются популярной формой досуга, поэтому стремимся поддерживать и развивать это направление в социальном плане. Помимо массовых мероприятий “Ростелеком” разработал для геймеров тарифный план“Игровой”, который обеспечивает высокую скорость доступа и дает массу игровых бонусов». Уверен, что наш вклад в игровое сообщество приносит пользу и поднимает киберспорт на новый уровень», – отметил Вячеслав Плеханов, директор департамента внешних коммуникаций макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком».

Межрегиональные турниры по игре WorldofTanks «Южная битва» «Ростелеком» на Юге проводит ежегодно. Команды игроков участвуют в региональных соревнованиях, организованных национальным цифровым провайдером, и выявляют лучшего из победителей на финальных сражениях в Краснодаре.

Получить дополнительную информацию о тарифном плане «Игровой», а также оставить заявку на подключение можно в офисах продаж и обслуживания ПАО «Ростелеком», по единому бесплатному номеру 8 8001000800, в Едином личном кабинете и на сайте компании.

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