«Донская сборка»: заявку подали более ста изобретателей и инноваторов

СЕГОДНЯ 10:48 2019-11-28T10:49:41+03:00

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С 27 по 29 ноября в ДГТУ проходит крупнейший на Юге России конкурс изобретений и инноваций «Донская сборка». Тематика – «умное» сельское хозяйство, цифровая трансформация агропромышленного и индустриального комплексов. Известно, что на конкурсную часть поступило более ста заявок из Краснодарского края, Чеченской республики, Астрахани, Волгограда и, конечно, Ростовской области. Возраст конкурсантов – от 12 до 60 лет. А отбор осуществляется по номинациям «Изобретение года», «Агротехнология года», «Студенческая разработка», «Юный изобретатель» и «Сквозные технологии». К слову, первая - стала самой популярной среди кокнурсантов. Генеральным партнером мероприятия выступает Юго-Западный банк Сбербанка России.

Фото: ДГТУ.

– «Донская сборка» – мероприятие, которые сочетает инновации, цифровые технологии и робототехнику, – рассказал управляющий Ростовским отделением Сбербанка России Руслан Салимов. - Как найти своего инвестора и довести проект до стадии промышленного производства – это задачи, которые банк поможет решить авторам проектов. Именно поэтому мы выступили генеральным партнером. В состав экспертного жюри входят представители Сбербанка. Они оценят, насколько идеи и изобретения могут быть экономически эффективны и конкурентоспособны на рынке товаров и услуг.