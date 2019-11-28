2019-11-28T10:53:29+03:00
Общество

«Ростелеком» удвоил число участников «Бизнес-драйва» в Ростове-на-Дону

материал предоставлен ПАО «Ростелеком»
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«Ростелеком» удвоил число участников «Бизнес-драйва» в Ростове-на-Дону«Ростелеком» удвоил число участников «Бизнес-драйва» в Ростове-на-ДонуФото: предоставлено ПАО «Ростелеком»
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«Ростелеком» второй год подрядпровел в Ростове-на-Дону конференцию для предпринимателей «Бизнес-драйв». Послушать лучших российских экспертов-практиковв этом году собралось более 700 ростовчан, вдвое больше, чем в прошлом году.На протяжении всего дня спикеры конференции рассказывали гостям о трендах современного бизнеса и на практике показывали, как цифровые сервисы могут помочь в достижении целей.

Акционер Gett и основатель бизнес-школы «Вверх» Владимир Маринович провел нетворкинг-сессию «Техника знакомства и получение полезных для бизнеса контактов», а также мастер-класс «Бизнес-дарвинизм. Ты или тебя! Как побеждать в конкуренции?», где на практике показал приемы для построения успешного предпринимательства. Создатель и руководитель ГК «Сидорин Лаб» Дмитрий Сидорин на мастер-классе «Социальные сети: новые правила игры» поделился современными трендами в ведении корпоративных страниц, а Настасья Белочкина, ведущий эксперт по написанию и внедрению скриптов продаж, рассказала о психологических триггерах и методах их применения в продажах. Разобраться, как и почему уходят клиенты, представителям ростовского бизнеса помог эксперт по клиентскому сервису Михаил Качалкин.

«Мы как крупная IT-компания четко понимаем, что наш успех – это успех наших клиентов. С помощью таких мероприятий мы даем предпринимателям возможность сделать качественный скачок в развитии бизнеса. Наши спикеры,топовыебизнесмены-практики, активно вовлекают аудиторию, смело делятся опытом, лайфхаками и своими контактами. Все это может принести реальную практическую пользу уже на следующий день после конференции», – рассказал Сергей Таболин, директор по маркетингу сегментаB2B ПАО «Ростелеком».

«Конференция превзошла мои ожидания. Даже не предполагал, насколько прикладным и полезным может быть бесплатное мероприятие. Отмечу крайне уважительный подход к аудитории события и ее интересам: помимо мастер-классов организаторы позаботились о возможностях для бизнес-переговоров, вооружили полезными материалами и, главное, максимально сплотили аудиторию. Я встретил на “Бизнес-драйве” много настоящих и еще больше потенциальных партнеров и клиентов», –отметил Роман Шевцов, директор «Консалтинговой группы «Бизнес».

«Бизнес-драйв» в Ростове-на-Дону стал семнадцатым в стране, завершив бизнес-сезон 2019 года. В следующем году «Ростелеком» намерен масштабировать формат мероприятия и расширить количество региональных площадок.

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