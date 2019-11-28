Два жителя Ростовской области попались на краже цветного металла из поезда
На Дону двоих безработных жителей города Зверево подозревают в хищении металлолома из грузового поезда. Кража произошла на станции Предугольной, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СКФО.
По предварительной информации, 35- и 33-летний мужчины похитили из полувагона около 200 кг черных металлов.Похищенное имущество подозреваемые хотели сдать в пункт приема металлолома. Осуществить преступный умысел мужчинам не удалось.
- Возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит до 5 лет лишения свободы, - отметили в ведомстве.
В ходе расследования и установления всех обстоятельств произошедшей кражи выяснилось, что ранее подозреваемые привлекались к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.
ИСТОЧНИК KP.RU