В ЮФУ появится новая образовательная программа по математике для магистратуры

СЕГОДНЯ 14:58 2019-11-28T14:58:12+03:00

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Новая образовательная программа по математике для магистратрантов появится в ЮФУ уже в будущем году. Речь идет о студентах, обучающихся по направлению «Прикладная математика и информатика». Известно, что ее донские ученые разработают совместно со специалистами Московского физико-технического института в партнерстве с АО «Научно-конструкторское бюро вычислительных систем».

Такое право они получили в рамках конкурсного отбора на предоставление финансирования в целях разработки и реализации передовых образовательных программ высшего образования с привлечением научно-педагогических работников из университетов, входящих в топ-200 предметных глобальных рейтингов.

- Опыт ведущих мировых брендов в сфере образования убедительно показывает, что успешная программа должна стоять на трех китах: высокий научный уровень разработчиков, педагогическое мастерство преподавателей и современные технологии обучения, и, наконец, востребованность реальной практикой, четкая ориентация на индустриальные или исследовательские потребности окружающего мира, - отметил директор института математики, механики и компьютерных наук ЮФУ Михаил Карякин, говоря об актуальности и востребованности программы в области современной прикладной математики.

Искусственный интеллект, машинное обучение, анализ больших данных, системное программирование, разработка видеоигр и новая компьютерная лингвистика – это лишь неполный список направлений, в которых смогут работать разработчики и исследователи, успешно окончившие эту образовательную программу.

В вузе уверены, что практика такой совместной разработки позволит добиться роста качества реализуемых образовательных программ высшего образования с учетом запросов партнеров реального сектора экономики и мировых научно-технологических трендов.