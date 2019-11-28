2019-11-28T15:38:43+03:00
Общество

В Ростовской области в розыск объявлен 70-летний пенсионер

Мужчина нуждается в медицинской помощи
Ольга ГОПАЛО
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Мужчина нуждается в медицинской помощи. Фото: "Лиза Алрет Юг".Мужчина нуждается в медицинской помощи. Фото: "Лиза Алрет Юг".
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В Ростовской области в розыск объявлен 70-летний Александр Ручейков. Известно, что в ночь на 28 ноября, он вышел из своего дома, расположенного в селе Александровка Азовского района. Однако с тех пор никто не знает о том, где он может находиться.

- В тот день он был одет в серо-черную куртку, темно-синие спортивные штаны, черный свитер и черные калоши, - рассказали волонтеры, занимающиеся его поиском. - Рост мужчины 178 сантиметров, плотного телосложения, волосы седые, глаза голубые.

Сообщается, что Александр Николаевич не ориентируется в пространстве и нуждается в медицинской помощи.

Волонтеры просят не быть равнодушными к чужой беде. В настоящее время листовки с его изображением распространяют в сети Интернет. Если вы что-то знаете о том, где он может находиться, звоните по номерам телефонов, указанным ниже.

АЛЛО!

Звоните: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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