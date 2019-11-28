В Ростовской области задержали почти 300 овец-нелегалов

СЕГОДНЯ 15:47 2019-11-28T15:47:03+03:00

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В Ростовской области внимание сотрудников ДПС привлек автомобиль «КамАЗ», который остановили для досмотра. Инцидент произошел на въезде в село Ремонтное. Выяснилось, что на борту грузовика находило 280 овец-нелегалов. В том смысле, что необходимые ветеринарно-сопроводительные документы на них отсутствовали.

Как рассказали в региональном Управлении ветеринарии, отару водитель вез для откорма к родственникам в один из районов Калмыкии. А отсутствие документов на перевозку овцевод объяснил тем, что просто не знал об обязательности их оформления.

В итоге, живой груз вернули обратно. А нарушителя привлекли к административной ответственности. Специалисты объяснили такое решение тем, что фермер до этого в несоблюдении ветеринарных требований замечен не был, а скот для исследований и вакцинаций предоставлял беспрекословно. Теперь свой маршрут с овцами к родне он будет вынужден согласовывать с ветинспекторами.

ИСТОЧНИК KP.RU