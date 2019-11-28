2019-11-28T16:05:05+03:00
Происшествия

Полицейских из Ростова-на-Дону будут судить за превышение должностных полномочий

По версии следствия, они вымогали взятки и заставляли наркоманов делать «закладки»
Ольга ГОПАЛО
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В Ростове-на-Дону завершили расследование уголовного дела в отношении сразу нескольких сотрудников полиции.В Ростове-на-Дону завершили расследование уголовного дела в отношении сразу нескольких сотрудников полиции.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ростове-на-Дону завершили расследование уголовного дела в отношении сразу нескольких сотрудников полиции отдела, расположенного в самом центре донской столицы. Как рассказали в региональной прокуратуре, стражей порядка обвиняют сразу по нескольким статьям уголовного кодекса.

- По версии следствия, сотрудники приобрели и хранили в служебном кабинете наркотические средства и психотропные вещества, - рассказали в надзорном ведомстве. - Впоследствии они заставляли употребляющих наркотики распространять их через «закладки» на территории своего же - Ленинского района.

Кроме того, служителей закона обвиняют в вымогательстве взяток на общую сумму более 800 тысяч рублей. Деньги они требовали за то, чтобы не возбуждать уголовные дела. Известно и о другом эпизоде, когда они силой вынуждали сознаться в совершении преступления двух молодых людей.

В итоге дело в отношении опера и участкового передают в суд. Не исключено, что стражи порядка смогут получить реальные сроки заключения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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