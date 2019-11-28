2019-11-28T16:25:11+03:00
Общество

В Ростовской области общаться операторы службы 112 смогут отправлять смс

За время работы службы уже принято более 8,5 миллиона звонков
Ольга ГОПАЛО
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За время работы службы специалисты уже приняли более 8,5 миллиона звонков.За время работы службы специалисты уже приняли более 8,5 миллиона звонков.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Сервис 112 в Ростовской области еще больше доработали. Теперь у операторов появилась возможность не только принимать звонки и смс, но и отвечать текстовыми сообщениями. Последнее нововведение особенно удобно для глухонемых и слабослышащих людей.

Известно, что ранее, получая любое текстовое сообщение о ЧП, оператор для уточнения деталей мог только перезванивать, теперь же он может выяснять обстоятельства с помощью сообщений. А уже после этого передавать вызов в соответствующую службу полицейским, медикам, спасателям и даже коммунальщикам.

Как рассказали в региональном правительстве, служба 112 работает с сентября 2016 года. За это время здесь уже приняли 8,5 миллиона звонков и более 30 тысяч коротких текстовых обращений. Специалисты уверяют, что такой сервис существенно упрощает работу операторов, уменьшает время обработки вызова и повышает оперативность реагирования экстренных служб на происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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