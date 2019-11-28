2019-11-28T17:40:37+03:00
Общество

В зоопарке Ростова-на-Дону гималайские медведи впали в спячку

Бодрствует только мишка Айон
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Фото: пресс-служба Ростовского зоопаркаФото: пресс-служба Ростовского зоопарка
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Смена времени года повлияла на жизнь обитателей Ростовского зоопарка. Так, гималайские медведи впали в зимнюю спячку.

- До начала зимы осталось ровно три дня, все гималайские медведи Ростовского зоопарка впали в спячку. Бурый медведь Андрюша уже готов к этому ответственному процессу и вот-вот к ним примкнёт, - отметили в пресс-службе зоопарка.

По их словам, бодрствует только белый медведь по кличке Айон. Гости зоопарка часто фотографируют этого косолапого обитателя и даже пытаются его подкормить, что запрещено правилами посещения.

Мишка Айон пока не ушел в спячку

Мишка Айон пока не ушел в спячку

Стоит отметить, что гималайские медведи зимой уходят в спячку. В условиях дикой природы эти звери устраивают берлоги в дуплах мягких тополя или липы.

В настоящее время Ростовский зоопарк является одним из крупнейших в России. Площадь главного донского зоопарка составляет 56,97 га.

ИСТОЧНИК KP.RU

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