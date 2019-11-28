В аэропорту "Платов" из-за тумана задерживаются авиарейсы
В четверг, 28 ноября, в аэропорту "Платов" задержали несколько рейсов, вылетающих из Ростова. Как сообщили в авиагавани, это произошло из-за тумана.
- Аэропорт работает в обычном режиме. Сейчас задерживаются пять рейсов на прилет (Махачкала, Домодедово, Питер, Шереметьево и Внуково), пять рейсов на вылет (Шереметьево, Внуково, Домодедово, Питер и Шереметьево), - рассказали в пресс-службе аэропорта.
Полеты возобновятся в привычном режиме, когда в донской столице рассеется туман и погода улучшится.
Известно, что самолет из Шереметьево днем прилетел в Ростов, сделал несколько кругов над городом, не смог приземлиться и улетел в Краснодар. Он попытался прилетел в Ростов, но приземлиться снова не вышло, и самолет во второй раз отправился в Краснодар.
ИСТОЧНИК KP.RU