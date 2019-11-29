2019-11-29T10:36:08+03:00
Общество

Футболиста "Ростова" Данила Глебова прооперировали в Германии

Игрок получил травму во время матча с "Динамо"
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Футболисту предстоит длительная реабилитация. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"Футболисту предстоит длительная реабилитация. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"
Изменить размер текста:

Полузащитника "Ростова" Данила Глебова прооперировали врачи в Германии. Как сообщает пресс-служба футбольного клуба, игрока ожидает длительная реабилитация.

20-летнему спортсмену предстоит лечение в течение нескольких месяцев. По предварительной информации, футболист не сможет выступать в составе "Ростова" футболист до весны 2020 года.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", Данил Глебов получил перелом пятой плюсневой кости во время матча 17-го тура РПЛ "Ростова" с "Динамо", где желто-синие проиграли со счетом 1:2. Игрок московской команды Артур Юсупов ударил Глебова по ноге, грубо нарушив правила.

По каким-то причинам судья Василий Казарцев зафиксировал нарушение, но не стал прибегать к желтой карточке для игрока. Решение арбитра представители ФК "Ростов" попытаются оспорить.

Данил Глебов является воспитанником футбольных клубов "Локомотив" и "Томь". В составе "желто-синих" он выступает с января 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону появился Институт опережающих технологий «Школа Икс»
В Ростовской области ищут 70-летнего пенсионера
Молодая азовчанка представит Россию на «Мисс Мира - 2019»
«Ты попал на все камеры!» – заявил ростовском автовору бывший владелец дисков за 12 тысяч
Двойное удовольствие от двух обнаженных красавиц получили подписчики Марии Лиман
Из-за нарушения ПДД в Ростове столкнулись легковушка и автобус
Донской клуб задолжал за аренду нового стадиона около 14,5 миллионов рублей
Женщину-наркодилера поймали в донской столице
Памятник воинам-связистам открыли в Ростове-на-Дону
Сотовый за 70 тысяч похитила злоумышленница у дончанки в торговом центре
Мехом утеплил замерзающую иномарку заботливый ростовчанин
В аэропорту "Платов" из-за тумана задерживаются авиарейсы
В зоопарке Ростова-на-Дону гималайские медведи впали в спячку
В Ростовской области общаться операторы службы 112 смогут отправлять смс
Полицейских из Ростова-на-Дону будут судить за превышение должностных полномочий
В Ростовской области задержали почти 300 овец-нелегалов
В Ростовской области в розыск объявлен 70-летний пенсионер
Министра здравоохранения Ростовской области подозревают в превышении полномочий
В ЮФУ появится новая образовательная программа по математике для магистратуры
Два жителя Ростовской области попались на краже цветного металла из поезда
"С интеллектом в глазах и без всяких бутылок!": Лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова позвали в Волгодонск посмотреть на сварщиков