Футболиста "Ростова" Данила Глебова прооперировали в Германии

СЕГОДНЯ 10:36 2019-11-29T10:36:08+03:00

Игрок получил травму во время матча с "Динамо"

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Полузащитника "Ростова" Данила Глебова прооперировали врачи в Германии. Как сообщает пресс-служба футбольного клуба, игрока ожидает длительная реабилитация.

20-летнему спортсмену предстоит лечение в течение нескольких месяцев. По предварительной информации, футболист не сможет выступать в составе "Ростова" футболист до весны 2020 года.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", Данил Глебов получил перелом пятой плюсневой кости во время матча 17-го тура РПЛ "Ростова" с "Динамо", где желто-синие проиграли со счетом 1:2. Игрок московской команды Артур Юсупов ударил Глебова по ноге, грубо нарушив правила.

По каким-то причинам судья Василий Казарцев зафиксировал нарушение, но не стал прибегать к желтой карточке для игрока. Решение арбитра представители ФК "Ростов" попытаются оспорить.

Данил Глебов является воспитанником футбольных клубов "Локомотив" и "Томь". В составе "желто-синих" он выступает с января 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU