2019-11-29T11:24:11+03:00
Общество

В Ростовской области ищут 70-летнего пенсионера

Мужчина вышел из дома подышать воздухом и пропал
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Мужчина вышел из дома и пропал. Фото: поисковой отряд "Лиза Алерт Юг"Мужчина вышел из дома и пропал. Фото: поисковой отряд "Лиза Алерт Юг"
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В донском регионе разыскивают попавшего в селе Александровка Азовского района разыскивают 70-летнего Александра Ручейкова, который вышел ночью из дома подышать свежим воздухом и назад не пришел.

Родственники и друзья пытались своими силами найти пенсионера, но спустя нескольких часов безуспешных поисков были вынуждены обратиться к волонтерам.

Рост пропавшего мужчины составляет 167–170 см, он крепкого телосложения, у него голубые глаза и седые волосы, отсутствует большинство зубов. На одной из кистей рук нет мизинца.

- В день исчезновения пенсионер был одет в серо–чёрную куртку, чёрный свитер, тёмно–синие спортивные штаны и утеплённые калоши, - рассказали волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт Юг".

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Ручейкова, просят звонить по тел: 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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