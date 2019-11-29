В Ростове-на-Дону появился Институт опережающих технологий «Школа Икс»

СЕГОДНЯ 12:26 2019-11-29T12:26:50+03:00

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В субботу, 30 ноября, в Ростове-на-Дону состоится официальное открытие Института опережающих технологий «Школа Икс». Это пилотный образовательный проект ДГТУ, который реализует модель проектного обучения, нацеленного на формирование у выпускников компетенций, которые позволят решать актуальные технологические задачи, разрабатывать и развивать собственные технологические наукоемкие проекты. А одно из ключевых направлений – подготовка специалистов для «умного» сельского хозяйства.

Фото: ДГТУ.

Как рассказали в Донском государственном техническом университете, обучение в Институте опережающих технологий стартовало уже в сентябре текущего года. А студенты были отобраны в ходе проектно-аналитических сессий. По предложенным вводным претенденты разрабатывали технологические проекты, которые представляли на суд экспертной комиссии. Помимо знаний, продемонстрированных участниками проектной сессии, члены жюри оценивали еще и их надпрофессиональные навыки, такие как коммуникация и умение работать в команде. В итоге из 500 претендентов были зачислены сто человек.

Фото: ДГТУ.

Так, результаты работы учебных модулей будут презентованы на торжественном открытии 30 ноября в 11:00. В ходе пленарной дискуссии эксперты вуза и представители предприятий-партнеров расскажут о трансформации инженерного образования в России. Желающих ждут в восьмом корпусе ДГТУ на шестом этаже.