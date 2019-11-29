2019-11-29T12:51:42+03:00
Общество

В Ростовской области за год отремонтируют 177 дорог

На эти цели выделено 6,5 млрд рублей
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Часть дорог будут отремонтированы в рамках нацпроекта. Фото: правительство РОЧасть дорог будут отремонтированы в рамках нацпроекта. Фото: правительство РО
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В донском регионе на 177 дорожных объектах в 2020 году запланированы работы. Об этом рассказали в министерстве транспорта региона.

Работы будут проводиться в рамках регионального проекта «Дорожная сеть», который входит в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Известно, что 102 дороги – регионального значения и 75 – местного. По всем объектам проводятся процедуры торгов.

- До конца текущего года планируем заключить контракты и приступить к выполнению работ в 2020 году с самого начала строительного сезона, как только наступят благоприятные погодные условия, – отметил министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов.

В рамках нацпроекта были запланированы работы по реконструкции, капитальному ремонту и ремонту на 203 объектах, общая протяженность которых составляет около 450 км. В общей сложности было выделено 6,5 млрд рублей. В донском регионе на 185 дорогах работы уже завершены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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