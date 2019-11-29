2019-11-29T13:38:43+03:00
Общество

Ростовчанка родила в пробке на улице Королева

Новость активно обсуждают в социальных сетях
Ольга ГОПАЛО
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По словам очевидцев, скорая увезла новорожденного и маму в больницу.По словам очевидцев, скорая увезла новорожденного и маму в больницу.Фото: Александр ГЛУЗ
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В Ростове-на-Дону малыш родился в городской пробке. Новость об этом появилась в социальных сетях донской столицы.

- Сегодня в пробке на Королева у пассажирки одной из машин родился мальчик, - написал пост очевидец. - Рядом оказались люди с опытом и приняли роды, вскоре по пробкам подъехала и скорая. Поздравляем счастливых родителей и желаем крепкого здоровья малышу!

Всего за несколько часов пост о чудесном рождении набрал почти 900 лайков и несколько десятков комментариев. Учитывая, что в час-пик на том участке дороги по долгу простаивают автомобилисты, желающих пошутить по случаю собралось не мало:

- Только бы в графе - место рождения не написали: пробка на Королева! - оставил комментарий один из горожан.

Многие поздравляют новоиспеченную мамочку и требуют подробностей.

Однако информацию о роженице «Комсомольской правде-Ростов» не подтвердили ни в службе скорой помощи города, ни в одном из ближайших к месту событий роддоме. Доктора уверяют: похожих случаев в донской столице не было давно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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