В Ростовской области усилили охрану хвойных лесов
В Ростовской области охрану хвойных лесов усилили. Об этом сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии. Известно, что патрулировать леса будут не только полицейские, но и казаки, а также представители местной администрации.
В частности, на Дону в предновогодний период запланировано 130 дополнительных рейдов. Их цель - предотвратить незаконные вырубки.
При этом чиновники напоминают: за вырубку хвойного дерева грозит до двух лет лишения свободы со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей, а также возмещение причиненного ущерба. Кстати, в период с 1 декабря по 30 января размер материального ущерба за незаконную вырубку удваивается.
В министерстве говорят, чтобы вырастить среднюю сосну требуется от шести до десяти лет напряженного и кропотливого труда лесоводов. А учитывая, что на Дону жаркое и засушливое лето, то леса требуют особых заботы и ухода.
ИСТОЧНИК KP.RU