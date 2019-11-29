В Ростовской области усилили охрану хвойных лесов

СЕГОДНЯ 13:52 2019-11-29T13:52:14+03:00

Размер материального ущерба за незаконную вырубку в период с 1 декабря по 30 января удваивается. Фото: Олег УКЛАДОВ

Изменить размер текста: A A

В Ростовской области охрану хвойных лесов усилили. Об этом сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии. Известно, что патрулировать леса будут не только полицейские, но и казаки, а также представители местной администрации.

В частности, на Дону в предновогодний период запланировано 130 дополнительных рейдов. Их цель - предотвратить незаконные вырубки.

При этом чиновники напоминают: за вырубку хвойного дерева грозит до двух лет лишения свободы со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей, а также возмещение причиненного ущерба. Кстати, в период с 1 декабря по 30 января размер материального ущерба за незаконную вырубку удваивается.

В министерстве говорят, чтобы вырастить среднюю сосну требуется от шести до десяти лет напряженного и кропотливого труда лесоводов. А учитывая, что на Дону жаркое и засушливое лето, то леса требуют особых заботы и ухода.

ИСТОЧНИК KP.RU