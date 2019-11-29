2019-11-29T14:08:29+03:00
Общество

В честь 10-летия в автоцентре Эскадра действуют «юбилейные» предложения на SKODA

Автоцентр Эскадра, официальный дилер SKODA в Ростове-на-Дону, празднует 10 лет! В честь этого события компания предлагает особые юбилейные программы покупки и сервисного обслуживания автомобилей.
Наталья ВЕСНИНА
Поделиться:
Фото: предоставлено автоцентр "Эскадра"Фото: предоставлено автоцентр "Эскадра"
Изменить размер текста:

Клиенты дилерского центра могут воспользоваться персональными предложениями на покупку SKODA, привлекательными условиями по кредиту и КАСКО, экономией при сдаче прежнего автомобиля по системе Trade-in, принять участие в специальных сервисных акциях.

В автосалоне представлен широкий выбор SKODA в наличии, а также оригинальных деталей, аксессуаров и доп. оборудования по выгодной стоимости.

Оценить преимущества моделей RAPID, OCTAVIA, SUPERB и KODIAQ и выбрать оптимальный для себя вариант покупатели могут на тест-драйве. В Эскадре специально разработаны несколько маршрутов. Кроме того, пройти тестовую поездку можно всей семьей, в т.ч. с детскими креслами SKODA.

За десять лет тысячи ростовчан стали счастливыми владельцами SKODA, обращаясь в дилерский центр Эскадра.

Фото: представлено автоцентр "Эскадра"

Фото: представлено автоцентр "Эскадра"

Команда Эскадра – опытные сертифицированные профессионалы – неоднократно признана компанией SKODA AUTO Россия в числе лучших в области продаж, послепродажного обслуживания и маркетинга. Придерживаясь стратегического принципа «мы работаем, чтобы вы были довольны на 5 баллов», компания принимает на себя обязательства индивидуального подхода к каждому клиенту, с момента первого посещения и в течение всего срока эксплуатации автомобиля.

Записаться на тест-драйв, а также узнать подробности акций можно у специалистов отдела продаж и на сайте: www.eskadra-auto.ru

Автоцентр «Эскадра»

г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 237

Телефон: +7 (863) 306 75 75

На правах рекламы

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Зоозащитники обвинили донской мини-зоопарк в жестоком обращении с редкой ящерицей
В Ростовской области двухлетний малыш запер маму на балконе
«Мажут лица и цитируют психа!»: Супруга голкипера «Ростова» Ксения Песьякова разнесла в пух и прах поклонников «Джокера»
В Ростовской области усилили охрану хвойных лесов
Ростовчанка родила в пробке на улице Королева
В Ростовской области за год отремонтируют 177 дорог
В Ростове-на-Дону появился Институт опережающих технологий «Школа Икс»
В Ростовской области ищут 70-летнего пенсионера
Футболиста "Ростова" Данила Глебова прооперировали в Германии
Молодая азовчанка представит Россию на «Мисс Мира - 2019»
«Ты попал на все камеры!» – заявил ростовском автовору бывший владелец дисков за 12 тысяч
Двойное удовольствие от двух обнаженных красавиц получили подписчики Марии Лиман
Из-за нарушения ПДД в Ростове столкнулись легковушка и автобус
Донской клуб задолжал за аренду нового стадиона около 14,5 миллионов рублей
Женщину-наркодилера поймали в донской столице
Памятник воинам-связистам открыли в Ростове-на-Дону
Сотовый за 70 тысяч похитила злоумышленница у дончанки в торговом центре
Мехом утеплил замерзающую иномарку заботливый ростовчанин
В аэропорту "Платов" из-за тумана задерживаются авиарейсы
В зоопарке Ростова-на-Дону гималайские медведи впали в спячку
В Ростовской области общаться операторы службы 112 смогут отправлять смс
Полицейских из Ростова-на-Дону будут судить за превышение должностных полномочий
В Ростовской области задержали почти 300 овец-нелегалов
В Ростовской области в розыск объявлен 70-летний пенсионер
Министра здравоохранения Ростовской области подозревают в превышении полномочий
В ЮФУ появится новая образовательная программа по математике для магистратуры
Два жителя Ростовской области попались на краже цветного металла из поезда
"С интеллектом в глазах и без всяких бутылок!": Лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова позвали в Волгодонск посмотреть на сварщиков