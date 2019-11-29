2019-11-29T15:24:19+03:00
Общество

«Мажут лица и цитируют психа!»: Супруга голкипера «Ростова» Ксения Песьякова разнесла в пух и прах поклонников «Джокера»

Девушка посчитала фильм возмутительным
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Девушка осталась недовольна идеей фильма. Фото: Instagram Ксения ПесьяковаДевушка осталась недовольна идеей фильма. Фото: Instagram Ксения Песьякова
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Супруга вратаря «Ростова» Ксения Песьякова оказалась недовольна голливудским фильмом. Блондинка посчитала кинокартину «Джокер» возмутительной и опасной для некоторых людей.

Свои рассуждения красавица опубликовала под фото, где она изображена в коротком пеньюаре за чашкой кофе.

ksenia_pesoksenia_peso
Джокер . Жестокость порождает жестокость.
1026 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Как можно допустить тот факт, что абсолютный псих стал национальным героем? Самое страшное - это не думать о последствиях. Сеть заполнена видеороликами подростков, которые восхищаются Джокером. Все мажут лица и воспроизводят в камеру реплики серийного убийцы, - сообщила супруга голкипера в своем Instagram.

По словам Песьяковой, для нее этот фильм призывает к насилию. Пропаганда теории зла может привести к плачевным результатам.

ksenia_pesoksenia_peso
Про феминизм. Попалось на днях про феминизм.
792 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Реакция на публикацию блондинки оказалась неоднозначной. Так, женщины принялись делиться своими мыслями о фильме, а мужчины раздавать комплименты супруге футболиста: «Да, именно в таком виде и нужно думать о философии», «Ксения, вы прекрасны», «Великолепные фотографии, вы прекрасны!».

ИСТОЧНИК KP.RU

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