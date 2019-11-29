В Ростовской области двухлетний малыш запер маму на балконе

СЕГОДНЯ 15:44 2019-11-29T15:44:07+03:00

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Молодая дончанка из Цимлянска провела почти час на холоде в одном халате из-за двухлетнего ребенка, который случайно запер ее на балконе.

Спустя несколько минут женщина поняла, что малыш не в состоянии открыть дверь. После этого женщина стала звать на помощь. Громкие крики, оказавшейся в неприятной ситуации женщины, услышали соседи. Они позвонили по номеру "112" и рассказали диспетчерам о произошедшем.

Помощь женщине оказали сотрудники ростовской областной поисково-спасательной службы во внутренних водах и в территориальном море.

- Спасатели поднялись на балкон второго этажа и открыли дверь в квартиру, – отметили представители ведомства.

Отмечается, что мама ребенка и ее малыш, который провел все это время один в квартире, не пострадали. Дополнительная помощь специалистов не потребовалась.

ИСТОЧНИК KP.RU