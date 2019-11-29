Зоозащитники обвинили донской мини-зоопарк в жестоком обращении с редкой ящерицей

СЕГОДНЯ 16:41 2019-11-29T16:51:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Специалисты провели расследования по факту жесткого обращения с редким видом ящерицы в одном из зоопарков Таганрога. Оказалось, что ее жизни и здоровью редкой рептилии ничего не угрожает.

В сообщении зоозащитников говорилось, что ящерица содержится в ужасном состоянии, у рептилии заметна деформация позвоночника и конечностей, на пальцах - грибок, чешуя тусклая и местами облезшая.

Ящерица вида "синеязычный сцинк" живет в мини-зоопарке с августа 2019 года. Она досталась компании уже с рядом хронических и очень серьезных заболеваний. Сотрудники зоопарка обращались за консультацией к герпетологам Московского зоопарка. Специалисты помогли выработать план лечения, который сохранил ящерице здоровье и жизнь.

В настоящее время сцинк получает комплекс витаминов, для него периодически проводится курс ультрафиолетового облучения.

Поскольку у рептилии также выявили стоматит, ветеринарный врач регулярно обрабатывает его полость рта антисептиками.

По словам ветеринарного инспектора Андрея Перекопского, рептилия активна, аппетит сохранен, процесс мацерации, то есть - разъединения животных клеток в тканях, хвоста и пальцев остановлен.

- В действиях сотрудников таганрогского мини-зоопарка не обнаружено признаков жесткого обращения с животным, - отметили в Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных.

ИСТОЧНИК KP.RU