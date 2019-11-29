«Котова докатилась!»: Экс-участница «ВИА-Гры» мажет лицо майонезом и «подрабатывает» бровистом

СЕГОДНЯ 18:02 2019-11-29T18:14:26+03:00

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Самая яркая и обаятельная певица из Ростова-на-Дону Татьяна Котова часто делится с подписчиками секретами своего стиля, полезными советами и уходом за собой. Но в последнем видеоролике поклонники творчества "Мисс России" всерьез обеспокоились финансовым положением дел певицы.

kottova В честь выхода моей новой песни Танцуй, девочка! , я запустила танцевальный челлендж #танцуйсловнониктоневидит Снимай свои ролики в неожиданных местах, так, СЛОВНО НИКТО ТЕБЯ НЕ ВИДИТ, и неважно, девочка ты или не девочка Выкладывай их в @tiktok_russia и отмечай меня - kottova.tv Где из видео больше всего не ожидал меня увидеть?

Красавица-блондинка предстала в непривычном амплуа. Оказывается, секрет внешности артистки заключается не в дорогих салонах красоты с их профессионалами, а обычные уходовые средства, которые можно купить в обычном магазине. Девушка даже сама вынуждена красить себе брови.

kottova Мои домашние ритуалы красоты #kottova_beauty У многих складывается ощущение, что я не выхожу из салонов красоты, а тем временем многие процедуры делаю сама дома Когда-то научилась красить брови и делаю это только дома, чтобы не тратить время на дорогу в салон красоты. Для этого мне понадобилось всего несколько профессиональных средств: краска RefectoCil нескольких тонов 3 (light brown) и 4 (kastanie). Для каждого свой цвет, если нужно темнее, то достаточно краски 3 (light brown). Смешать краску в равных пропорциях и добавить окислитель 6%, нанести на 1 час по форме бровей. Когда позволяет время, я могу и 2, и 3 часа ходить с краской, пока делаю домашние дела. Оказалось, что в холодильнике завалялась пачка майонеза, и я решила заодно сделать и маску для волос. Потому что майонез очень жирный и ооочень подходящий продукт в составе домашних масок для сухих, тонких и повреждённых волос, особенно зимой 1. Не холодный майонез (лучше всего домашнего приготовления или магазинный, но с хорошим составом без вредных добавок, загустителей и красителей) смешиваем с маслом авокадо. Полученную массу наносим на всю длину волос (на корни не рекомендую). 2. Закрываем плёнкой и сверху укутываем тёплым полотенцем. Держим маску 40-60 минут и смываем (возможно придётся промыть несколько раз, т.к. данная консистенция плохо смывается) обязательно шампунем с использованием бальзама для волос. 3. Маску лучше делать не чаще 1 раза в неделю. Также можно в майонез добавить вместо масла 2 спелых авокадо, яичный желток и 2 ч.л. оливкового/касторового масла. Делись своими простыми Бьюти-рецептами в комментариях

В качестве ходового средства девушка использует обычный майонез, который покупает а продуктовом магазине. Блондинка посоветовала не увлекается чудо-средство и использовать его не чаще одного раза в неделю.

kottova Среда - маленькая пятница, а пятница, как последний день перед отпуском. Воскресенье будто в школу после летних каникул, а понедельник словно на работе испытательный срок Пиши какой у тебя любимый день и почему?

Бьюти-лайфкахи удивили поклонников творчества Татьяны Котовой. Подписчицы признали советы Тани эффективными, но нашлись и скептики.

- Вот честно, никогда не поверю, что вы делаете себе маски для волос из майонеза, имея возможность купить действительно качественный уход с натуральными ингредиентами для домашнего использования. Вы уверяете, что мажете голову майонезом...ну не смешите, - поделилась мнением одна из подписчиц.

kottova Иногда все сделано. Все меры приняты. Усилия приложены. А тревога не проходит и душа болит. Что ещё сделать? Ничего. Подождать и по возможности отвлечься. В детстве разобьешь коленку, поцарапаешься - а потом все зажило и следа не осталось. Так организм устроен, он сам исцеляется. И мудрый Парацельс, и гениальный Авиценна считали, что надо положиться на природу вещей. А природа вещей такова: все живое стремится к исцелению. И это касается физических ран, душевных страданий и даже жизненных ситуаций. Если от нас больше ничего не зависит, надо положиться на природу. Парацельс искал лекарство от страданий души; но потом понял, что душа сама исцеляется. Так уж она устроена. И жизнь так устроена - все рано или поздно встаёт на свои места. Надо отвлечься, передохнуть и прекратить "пережевывать" ситуацию, расковыривать ранку и чесать болячку - так они быстрее заживут. И это не утешение, а опыт тысячелетий и мнение мудрецов. Покой лечит. Иногда лучше, чем агрессивное вмешательство... Автор, чьи строки всегда до глубины души @anna_valentinovna_kiryanova

Стоит отметить, что многие оценили отменное чувство юмора певицы, подчеркнув, что Татьяна Котова прекрасна даже с нарисованными бровями и черным зубом

ИСТОЧНИК KP.RU