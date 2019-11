«Банком года в России» по версии The Banker стал Альфа-Банк

СЕГОДНЯ 18:31 2019-11-29T18:31:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Альфа-Банк получил высокое звание «Bank of the Year in Russia 2019». Награду крупнейшему частному банку России присудил один из авторитетнейших финансовых журналов The Banker. Экспертов очень впечатлила цифровая трансформация банка, его технологическое лидерство и умение находить и воплощать верные стратегические инициативы.

Английский ежедневник The Banker – одно из старейших финансовых изданий в мире. Первые экземпляры журнала увидели свет еще в 1926 году. Ежегодная награда этого уважаемого издания высоко ценится самыми именитыми представителями банковского бизнеса.

Эксперты, решавшие кому отдать первенство в 2019 году, отметили успешную модернизацию мобильного приложения Альфа-Мобайл и общие достижения банка в цифровой трансформации. Также жюри оценило ряд инновационных продуктов Альфа-Банка: «Семейный счет», к которому можно подключить близких, виртуальные карты для малого и среднего бизнеса, цифровой ипотечный сервис. Кроме этого экспертов впечатлил мгновенный выпуск карт и сервис, подтверждающий платежи корпоративных клиентов отпечатком пальцев.

Решающую роль в завоевании награды сыграл рост финансовых показателей Альфа-Банка. Жюри рассматривало отчетность за 2018 год, согласно которой достаточность капитала первого уровня выросла на 13,1% до $7031 млн. Также были отмечены достаточность активов (рост на 5,5% до $47199 млн), рентабельность капитала (19,5%), операционная эффективность (39,4%).

- Данная награда служит подтверждением наших лидирующих позиций. На сегодняшний день мы самый phygital банк в России, который сочетает в себе цифровой и физический клиентский опыт», – заявил главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский.

Также он отметил, внушающий уважение прирост числа клиентов – примерно 1 млн человек только за последний год и высокую оценку мобильного приложения банка. Верхошинский подчеркнул, что в сервисе AppStore, «Альфа-Мобайл» имеет высочайшую оценку среди банков.

Это не удивительно, Альфа-Банк первым в России (10 лет назад) запустил мобильный- и интернет-банкинг. Так что опыт за это время накоплен колоссальный. Сегодня банк первым строит phygital branch - физическую сеть нового поколения, сообщает novostivolgograda.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU