2019-11-30T09:21:17+03:00
Общество

День жестянщика не за горами: В Ростов-на-Дону идет похолодание

Дожди продолжатся, а столбики уличных термометров опустятся до минусовых отметок
Ольга ГОПАЛО
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Как говорят бывалые, не за горами лень жестянщика. И советуют автомобилистам поменять на колесах авто летнюю резину на зимнюю.Как говорят бывалые, не за горами лень жестянщика. И советуют автомобилистам поменять на колесах авто летнюю резину на зимнюю.Фото: Алексей ФОКИН
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Теплая осень в Ростове-на-Дону, похоже, завершится календарным 30 ноября. Если верить прогнозам синоптиков столбики термометров в этот день поднимутся до отметки в плюс девять градусов. Дождь будет идти почти весь день, а сила западного ветра временами достигать 13 метров в секунду.

Однако уже в воскресенье, 1 декабря, в донской столице до плюс четырех градусов и без осадков. Ветер поменяет свое направление на северо-западное и стихнет до десяти метров в секунду.

Зато в понедельник, 2 декабря, на столбиках уличных термометров уже до минус двух градусов в дневные часы. Во вторник, 3 декабря, от нуля до четырех градусов, снова дождь и южный ветер до 13 метров секунду.

Минусовая температура ждет ростовчан и в среду, 4 декабря, до минус двух градусов, но уже без осадков. А вот в четверг, 5 декабря, метеорологи прогнозируют снег с дождем, температуру до минус одного градуса и сильный туман, видимость при котором составит меньше километра. Ожидается и западный ветер с порывами до 15 метров в секунду.

Так что, как говорят бывалые, не за горами, так называемый День жестянщика. И советуют автомобилистам поменять на колесах авто летнюю резину на зимнюю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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